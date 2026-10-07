Сила в правде
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Сила в правде

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Белоусов ответил на угрозы Зеленского: в день рождения Путина ракеты и ФАБы ударили по Киеву, мостам через Днепр и энергоузлам АЭС

Белоусов ответил на угрозы Зеленского: в день рождения Путина ракеты и ФАБы ударили по Киеву, мостам через Днепр и энергоузлам АЭС

В ночь на 7 октября ракеты и авиабомбы шли по Киеву, Днепру, Кременчугу и запорожской переправе — на третьи сутки после предупреждения Минобороны.

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