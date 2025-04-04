Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ФинамИнфо
    Знаете, уж лучше пусть развлекаются - пусть за законностью органы присматривают и бдительные граждане, чем нами будут...СМИ: В Орловской ...
  • Татьяна Гусева
    Никого нельзя надолго пускать во власть. По руководил год, меняйся. Иначе, все они от скуки начинают придумывать себе...СМИ: В Орловской ...
  • Татьяна Гусева
    Сколько ж тупых людей встречается! Ведь из каждого утюга звучит: не поджигайте траву, это опасно! Но нет, находятся д...Пожилой орловец ч...

Стоимость строительства поликлиники №1 в Орле выросла на 70 млн рублей

Стоимость строительства поликлиники №1 в Орле выросла на 70 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности снова ищет подрядчика на выполнение работ по объекту «Строительство поликлиники БУЗ Орловской области «Поликлиника №1» (разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ)».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх