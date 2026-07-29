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База активных игроков «Балтбет» выросла на 28% во время ЧМ-2026, в «Лиге Ставок» – на 33% относительно Евро-2024

Российские букмекеры зафиксировали рост числа активных клиентов, регистраций и первых депозитов во время ЧМ-2026.

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