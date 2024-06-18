В Прикамье наркоторговцев осудили на 84 года

В банду входило девять человек.Суд Пермского района вынес приговор членам преступной группировки, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств.
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