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DM: британская разведка заявила о гибели 55 моряков с подлодки КНР

Власти КНР информацию о гибели моряков и катастрофе подводной лодки не подтверждают.<strong>В августе 2023 года подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) армии Китая, предположительно, попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море.

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