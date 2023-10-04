DM: британская разведка заявила о гибели 55 моряков с подлодки КНР

Власти КНР информацию о гибели моряков и катастрофе подводной лодки не подтверждают.<strong>В августе 2023 года подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) армии Китая, предположительно, попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море.
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