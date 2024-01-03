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«Только не отключайся»: почему для раненого человека так важно оставаться в сознании

«Только не отключайся»: почему для раненого человека так важно оставаться в сознании

Во многих военных фильмах и блокбастерах часто встречается драматичная сцена, где один из персонажей истекает кровью, а товарищ, сжимающий его ладонь, просит «не отключаться», «не закрывать глаза» и «остаться с ним».

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