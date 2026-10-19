Израильские власти впервые за много времени допустили прямые резкие выпады в адрес Российской Федерации.
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