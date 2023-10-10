Экс-тренер "Зенита" Петржела пристыдил Семака за недоверие к молодым игрокам

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал тренерский штаб сине-бело-голубых во главе с Сергеем Семаком за то, что в составе клуба практически не появляется молодых талантов.
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