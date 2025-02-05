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За рулем

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Многодетным семьям могут разрешить тратить маткапитал на закупку автотранспорта

Многодетным семьям могут разрешить тратить маткапитал на закупку автотранспорта

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород обсудит с руководством Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) вопрос производства минивэнов для многодетных семей.

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