Многодетным семьям могут разрешить тратить маткапитал на закупку автотранспорта

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород обсудит с руководством Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) вопрос производства минивэнов для многодетных семей.
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