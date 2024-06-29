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Царьград

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В Перми можно заработать на нетрезвых водителях

В Перми можно заработать на нетрезвых водителях

За один донос предусмотрено вознаграждение в размере 5 000 рублей.Власти Пермского края объявили о новой мере по борьбе с пьянством за рулем.

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