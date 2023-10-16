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Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

В данной публикации хотелось бы продолжить ранее начатую тему относительно возможной дальнейшей судьбы некоторых наших бывших «звезд», осудивших СВО на Украине и эмигрировавших в Израиль, который сейчас начал свою собственную операцию по этнической зачистке сектора Газа.

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Если поло
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1 д.
Владимир Дудкин
Если просто уехал, то за что лишать гражданства? А если из идейных соображений, да ещё и грязью Родину поливает, то лишать гражданства и всех Российских регалий.
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1 д.
ДШ
Дмитрий Шершов
да, да. да
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1 д.

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