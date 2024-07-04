26 июля Банк России должен существенно поменять свои прогнозы

На глобальном рынке в среду превалировали позитивные настроения. Протокол заседания ФРС в целом не удивил инвесторов, а неожиданно слабая экономическая статистика напомнила о перспективах смягчения позиции американского регулятора в будущем.
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