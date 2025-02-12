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Лондон не поможет: Дерипаска без денег, Вексельберг крайний, Потанин рад

Лондон не поможет: Дерипаска без денег, Вексельберг крайний, Потанин рад

Предложение менеджмента «Норникеля» не выплачивать дивиденды своим акционерам. Что это? Очередной шедевр экономической стратегии или искусно разыгранный гамбит? Владимир Потанин, словно коварный шахматист, делает ход, который вынуждает Олега Дерипаску перебирать старые связи в Лондонском суде.

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