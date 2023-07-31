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Мать Ирины Слуцкой о серебре дочери на Олимпиаде-2002: «Это политика. Я сразу сказала, что золота ей не дадут»

Слуцкая в Солт-Лейк-Сити-2002 завоевала серебро, первой стала американка Сара Хьюз. «Это политика, и никуда от нее денешься.

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