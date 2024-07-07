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Повредите экран: чем нельзя протирать смартфоны

Экраны смартфонов — одни из самых используемых, но и самых уязвимых частей устройств. Чтобы сохранить их чистоту, многие пользователи прибегают к различным способам очистки, не подозревая, что некоторые из них могут нанести вред.

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