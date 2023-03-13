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Леди Гага: «Оскар» за самое рискованное платье

Леди Гага: «Оскар» за самое рискованное платье

Певица потрясла зрителей церемонии. Леди Гага LEGION-MEDIAЛеди Гага LEGION-MEDIAЦеремония вручения «Оскаров», завершившаяся поздно ночью в Лос-Анджелесе, стала вечером триумфа для Леди Гага, хотя ей и не досталась заветная золотая статуэтка.

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