Леди Гага: «Оскар» за самое рискованное платье

Певица потрясла зрителей церемонии. Леди Гага LEGION-MEDIAЛеди Гага LEGION-MEDIAЦеремония вручения «Оскаров», завершившаяся поздно ночью в Лос-Анджелесе, стала вечером триумфа для Леди Гага, хотя ей и не досталась заветная золотая статуэтка.