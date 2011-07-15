15 июля - 11 августа — фестиваль «Театральный бульвар»

Фото: mos.ru Этим летом в Москве впервые состоится масштабный фестиваль «Театральный бульвар». Он будет проходить с 15 июля по 11 августа на центральных бульварах города в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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