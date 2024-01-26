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ОСН: при ожирении и заболеваниях сосудов от бананов лучше отказаться

ОСН: при ожирении и заболеваниях сосудов от бананов лучше отказаться

Бананы богаты различными витаминами, они нормализуют пищеварение и улучшают настроение. Однако употреблять их можно не всем – из-за большого количества углеводов и фруктозы с осторожностью есть этот фрукт следует людям с сахарным диабетом или ожирением, а при болезнях сосудов от него лучше вообще отказаться, выяснила Общественная Служба Новостей.

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