ОСН: при ожирении и заболеваниях сосудов от бананов лучше отказаться

Бананы богаты различными витаминами, они нормализуют пищеварение и улучшают настроение. Однако употреблять их можно не всем – из-за большого количества углеводов и фруктозы с осторожностью есть этот фрукт следует людям с сахарным диабетом или ожирением, а при болезнях сосудов от него лучше вообще отказаться, выяснила Общественная Служба Новостей.