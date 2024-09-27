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Лента новостей Крыма

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Владимир Константинов: Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи...

Владимир Константинов: Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи...

Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них – сайты Государственного Совета Республики Крым, «Крымской газеты», телеканала «Крым 24», РИА Новости Крым, РИА Новости.

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