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Блинкен: власти США ожидают, что Си Цзиньпин во время визита в Россию будет продвигать идею прекращения огня на Украине

Блинкен: власти США ожидают, что Си Цзиньпин во время визита в Россию будет продвигать идею прекращения огня на Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне ожидают, что председатель КНР Си Цзиньпин в рамках визита в РФ будет продвигать идею прекращения огня на Украине.

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