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Царьград

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Знания на "двойку" детям мигрантов не мешают. Депутаты требуют ужесточить школьные тесты

Знания на "двойку" детям мигрантов не мешают. Депутаты требуют ужесточить школьные тесты

Требования к детям иностранных граждан, поступающих в школы, повысят. Инициативу проявили депутаты Госдумы РФ.

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