«Я никого не сужу, но для меня это неприемлемо», — Заворотнюк честно о том, почему пропала с экранов на долгий срок

Актриса Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется на экранах. Публика прекрасно понимает причину и не задает звезде лишних вопросов, чтобы не тревожить ее и дать возможность сфокусировать на решении важных проблем.
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