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Popcaketv

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Я никого не сужу, но для меня это неприемлемо», — Заворотнюк честно о том, почему пропала с экранов на долгий срок

«Я никого не сужу, но для меня это неприемлемо», — Заворотнюк честно о том, почему пропала с экранов на долгий срок

Актриса Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется на экранах. Публика прекрасно понимает причину и не задает звезде лишних вопросов, чтобы не тревожить ее и дать возможность сфокусировать на решении важных проблем.

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