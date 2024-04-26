Проект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Думу

По информации ТАСС, законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в России будет представлен в Госдуму во второй половине мая, заявил Ярослав Нилов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР .