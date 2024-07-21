Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки прошла в Химках

В городском округе Химки завершилась неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Общественная приемная «Единой России» приняла более 20 человек, чьи обращения касались различных аспектов социальной защиты.
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