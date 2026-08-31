НАБУ обвинило бизнесмена в отмывании денег для залогов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена, собиравшего средства для залога фигуранта дела Тимура Миндича, в отмывании денег.
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