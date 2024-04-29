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Русская весна

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Нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии — подробности

Нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии — подробности

Четверо сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения при нападении вооруженных преступников на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии, находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы.

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