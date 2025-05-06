Сила в правде
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Сила в правде

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"Отбитые!": Чем "львы" Ким Чен Ына так удивили русских

"Отбитые!": Чем "львы" Ким Чен Ына так удивили русских

О навыках северокорейских братьев по оружию ходят легенды, и это вполне объяснимо, ведь они проявили удивительное бесстрашие, сражаясь за Курскую область, как за свою Родину.

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