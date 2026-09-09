Цифровой рубль на Алтае. Что изменится для жителей и бизнеса и как им пользоваться

Чем новая форма денег отличается от привычных рублей и какие преимущества она даст предпринимателям С сентября в России начался массовый запуск цифрового рубля — третьей формы национальной валюты после наличных и безналичных денег.
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