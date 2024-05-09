Хорошие новости для молдавских граждан, работающих или работавших в  Испании

Соглашение о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Королевством Испания, подписанное в Мадриде 21 июля 2022 года, вступит в силу 1 июня этого года, что принесет важные преимущества гражданам Республики Молдова, которые работают или работали в Королевстве Испания, одном из основных направлений ЕС для наших соотечественников в диаспоре.
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