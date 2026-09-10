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Царьград

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Минобороны: ВСУ в "котле" Харьковской области разбиты

Минобороны: ВСУ в "котле" Харьковской области разбиты

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по формированиям ВСУ, находящимся в "котле" в районах Малой Волчьей и Бузова Харьковской области, причинив значительные потери.

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