Минобороны: ВСУ в "котле" Харьковской области разбиты

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по формированиям ВСУ, находящимся в "котле" в районах Малой Волчьей и Бузова Харьковской области, причинив значительные потери.
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