Экс-теннисист Кафельников: Джокович и Синнер выглядят лучше Медведева

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников признался, что не ожидал от представителя России Даниила Медведева быстрого выхода в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также поделился размышлениями на тему того, с кем россиянин сыграет в плей-офф.