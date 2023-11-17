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Экс-теннисист Кафельников: Джокович и Синнер выглядят лучше Медведева

Экс-теннисист Кафельников: Джокович и Синнер выглядят лучше Медведева

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион и победитель двух турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников признался, что не ожидал от представителя России Даниила Медведева быстрого выхода в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также поделился размышлениями на тему того, с кем россиянин сыграет в плей-офф.

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