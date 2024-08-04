«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

А не надо ни хороших, ни плохих украинцев приближать к стране. Знатно сели в лужу, господин Соловьёв! Да как же им, и хорошим, и плохим, доверять-то? Им верить нельзя, никому!

НК

Наталья Котельникова

Вот Витязева не оговоррлась, это её радения вслух. Она хто такое? Куриная жопка, которая припёрлась к нам, пригрелась у этого Соловьева и думает - ну всё, уж я то тут вам устрою, наведу порядок. Да пошла она, орёт хуже потерпевших о том, чего не понимает, но свои подлые три копейки в общую сумятицу внести ей приказано. А этот Соловьев ещё из-за этой куриной жопки поплатится, это чмо его до добра не доведёт. А то иш куда замахнулась - на наших защитников населения. Пошла вон, идиотка, пока с эфиров. Не смей трогать НАШИХ или вали на передовую, там поработай корреспондентом.