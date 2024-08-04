Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

Автор: Вячеслав ФилипповВ Сети продолжает разгораться крупный скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы «Соловьев LIVE» - Владимиром Соловьевым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.

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Комментарии
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NN
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А не надо ни хороших, ни плохих украинцев приближать к стране. Знатно сели в лужу, господин Соловьёв! Да как же им, и хорошим, и плохим, доверять-то? Им верить нельзя, никому!
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3 час.
НК
Наталья Котельникова
Вот Витязева не оговоррлась, это её радения вслух. Она хто такое? Куриная жопка, которая припёрлась к нам, пригрелась у этого Соловьева и думает - ну всё, уж я то тут вам устрою, наведу порядок. Да пошла она, орёт хуже потерпевших о том, чего не понимает, но свои подлые три копейки в общую сумятицу внести ей приказано. А этот Соловьев ещё из-за этой куриной жопки поплатится, это чмо его до добра не доведёт. А то иш куда замахнулась - на наших защитников населения. Пошла вон, идиотка, пока с эфиров. Не смей трогать НАШИХ или вали на передовую, там поработай корреспондентом.
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2 час.
Таккер Иванович
(материалы, призывающие к террористической деятельности, направленной против руководства страны.)
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3 мин.

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