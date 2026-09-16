АдГ предлагает развернуть курс Германии: восстановить отношения с Россией и прекратить помощь Украине

Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.
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