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Аргументы недели

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АдГ предлагает развернуть курс Германии: восстановить отношения с Россией и прекратить помощь Украине

АдГ предлагает развернуть курс Германии: восстановить отношения с Россией и прекратить помощь Украине

Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией, возобновления торговли, закупок нефти и газа, а также прекращения военной помощи Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.

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