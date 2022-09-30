В Республике Башкортостан полиция выявила 44 факта преступной деятельности руководства ишимбайского колледжа

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ишимбайскому району Республики Башкортостан выявлено 22 мошенничества и 22 факта неправомерного оборота средств платежей со стороны директора и троих бухгалтеров одного из местных колледжей.