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В Республике Башкортостан полиция выявила 44 факта преступной деятельности руководства ишимбайского колледжа

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ишимбайскому району Республики Башкортостан выявлено 22 мошенничества и 22 факта неправомерного оборота средств платежей со стороны директора и троих бухгалтеров одного из местных колледжей.

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