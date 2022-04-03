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Карим Халили: «Я не очень люблю отдыхать от спорта. Для меня спорт – это отдых. Даже сейчас хочется каждый день выходить на тренировки»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о своем отношении к спорту. – Кем бы Вы стали, если не посвятили бы свою жизнь спорту? – Тяжело ответить на этот вопрос, потому что, чтобы кем-то стать, нужно уделить этому несколько лет своей жизни.

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