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Возможное возвращение распределения выпускников вузов: в Госдуме обсуждают советскую практику

Возможное возвращение распределения выпускников вузов: в Госдуме обсуждают советскую практику

Возможное возвращение распределения выпускников вузов: в Госдуме обсуждают советскую практику Ольга ВайленкоНедавние обсуждения в Госдуме Российской Федерации касаются возможного возвращения системы распределения выпускников вузов, которая была популярна в советские времена.

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