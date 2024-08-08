Возможное возвращение распределения выпускников вузов: в Госдуме обсуждают советскую практику Ольга ВайленкоНедавние обсуждения в Госдуме Российской Федерации касаются возможного возвращения системы распределения выпускников вузов, которая была популярна в советские времена.
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