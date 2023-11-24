Добыча полезных ископаемых на свалках? Экологи считают это перспективной идеей

Наши кучи мусора богаты металлами и другими материалами, но добыча на свалках встречается редко. В 2018 году американцы выбросили на свалки 292,4 миллиона тонн мусора, или около 5 фунтов мусора на человека в день.
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