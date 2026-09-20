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Царьград

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Нападение ВСУ на Москву: Беспилотник атаковал район Орехового бульвара, пожары – что известно

Нападение ВСУ на Москву: Беспилотник атаковал район Орехового бульвара, пожары – что известно

Беспилотник врага во время продолжающейся атаки попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве, также повреждён объект на территории МНПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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