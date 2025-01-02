Для желающих попасть в Раифу запустят шаттл и организуют парковку

Для желающих попасть в Раифский Богородицкий мужской монастырь, где в новогодние праздники проходит фестиваль ледовых и снежных скульптур «Лед и свет», с 3 по 8 января запустят шаттл и организуют дополнительную парковку для автомобилей в поселке Садовый.
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