Эксперт Киреев объяснил, как можно зарабатывать блогингом

Это может быть даже основной профессией Последние годы блогинг перестал восприниматься как хобби и стал полноценной формой фриланс-деятельности, но путь от первых постов до стабильного заработка требует стратегического подхода, системности и готовности воспринимать блог как бизнес, сказал РИАМО руководитель направления по работе с блогерами в digital-агентстве RTA Дмитрий Киреев.