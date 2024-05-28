– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований? – Я скажу, что позиция России в международном рейтинге определяется не с потолка, а на основании средневзвешенного показателя выступления нашей сборной за последние годы.