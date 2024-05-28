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Буре о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ: «Хотелось бы быть в финале на международном турнире, а не в математической таблице. ЧМ очень теряет из‑за того, что весь мир не видит матчи Россия – Канада»

– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований? – Я скажу, что позиция России в международном рейтинге определяется не с потолка, а на основании средневзвешенного показателя выступления нашей сборной за последние годы.

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