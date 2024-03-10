Chrome позволит сохранить любой сайт как приложение. Новая функция появится в сборке 124

В браузере Google Chrome скоро появится возможность превращать любую веб-страницу в настольное приложение (PWA)В новой сборке Google Chrome появится кнопка «Установить страницу как приложение» в меню настроек «Сохранить и поделиться» для всех посещаемых сайтов.
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