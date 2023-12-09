В США призвали Киев отменить одно из решений правительства Украины

В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей Палата представителей Конгресса США обратилась к Киеву с призывом отменить введенный правительством Украины в 2022 году запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами.
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