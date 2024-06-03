Северное Медвед...
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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Москва выставила на торги 57 парковочных мест на Долгопрудненском шоссе

На открытые аукционы выставили машино-места в многоуровневом паркинге на Долгопрудненском шоссе. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики Москвы, Кирилл Пуртов.

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