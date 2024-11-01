Зеленский объяснил, для чего Киеву нужно было вторжение в Курскую область

Украина не собирается захватывать российские территории, тем не менее если вторжение в Курскую область окажет влияние на завершение конфликта, то Киев этим, безусловно, воспользуется, заявил президент* Владимир Зеленский.
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