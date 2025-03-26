Экономист Сафонов: увеличение МРОТ помогло снизить уровень бедности в России

В России зафиксировано снижение числа бедных. По результатам 2024 года их доля составила 7,2%. Какие меры способствовали этому результату, рассказал экономист Александр Сафонов из Финансового университета при Правительстве РФ в беседе с сайтом KP.
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