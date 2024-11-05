ЛГБТ*: так ориентация или нарушение?

Tinkle Bell В связи с лицезрением вчера вечером на сцене театра данного явления, пришла мысль о том, что, конечно, на западе сделали все, чтобы сделать его неотъемлемой и - главное - недосягаемой для критики часть населения, полностью связав руки тем, кто хотел бы докопаться до причины этого явления.