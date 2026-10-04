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Иркутск Сегодня

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Пенсионерка из Эхирит-Булагатского района добилась субсидии на ЖКХ благодаря прокуратуре

Прокуратура Эхирит-Булагатского района восстановила права пенсионерки на субсидию по ЖКУ. Женщина, являющаяся пенсионером и инвалидом, тратила на оплату жилья и коммунальных услуг более 40% совокупного дохода, что давало ей право на меры социальной поддержки.

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