Пенсионерка из Эхирит-Булагатского района добилась субсидии на ЖКХ благодаря прокуратуре

Прокуратура Эхирит-Булагатского района восстановила права пенсионерки на субсидию по ЖКУ. Женщина, являющаяся пенсионером и инвалидом, тратила на оплату жилья и коммунальных услуг более 40% совокупного дохода, что давало ей право на меры социальной поддержки.