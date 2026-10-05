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Зидан включил диктатора в сборной Франции: он вводит строгие правила и запрещает местные традиции

Зидан включил диктатора в сборной Франции: он вводит строгие правила и запрещает местные традиции

Конец эпохи гламура.Сборы национальной команды Франции в Клерфонтене многие годы ассоциировались не только с футболом, но и с высокой модой.

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