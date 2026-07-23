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Между Mercedes и McLaren возникло напряжение? Ответил Вольф

Между Mercedes и McLaren возникло напряжение? Ответил Вольф

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал слова представителей McLaren Андреа Стеллы и Зака Брауна, ранее заявивших, что команда оказалась в менее выгодном положении как клиентский коллектив после введения новых технических правил.

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