Между Mercedes и McLaren возникло напряжение? Ответил Вольф

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал слова представителей McLaren Андреа Стеллы и Зака Брауна, ранее заявивших, что команда оказалась в менее выгодном положении как клиентский коллектив после введения новых технических правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии